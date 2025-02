Bruno Mars vai lançar parceria com a rapper Sexyy Red. Ouça um trecho! Cantor voltou a agitar as redes sociais com o seu próximo single Vagalume|Do R7 23/01/2025 - 00h06 (Atualizado em 23/01/2025 - 00h06 ) twitter

Bruno Mars está deixando os fãs animados ao indicar uma nova colaboração com uma artista feminina. A escolhida agoria seria a rapper Sexyy Red.



Ao falar sobre a nova música, ele a descreveu como um futuro "hino de strip club". Este é o terceiro single seguido de Bruno com uma cantora, vindo em seguida aos sucessos "Die With a Smile", com Lady Gaga, e "APT.", com ROSÉ.



A informação veio a público depois que Bruno Mars compartilhou nas redes sociais uma prévia da faixa ainda sem título. O vídeo mostrava uma imagem gráfica de Sexyy Red ao lado dele enquanto soltava um trecho animado da música. Na legenda, ele escreveu: "Found Her" ("Encontrei ela"), sugerindo que encontrara a pessoa certa para criar esse som dançante. No teaser, Sexyy Red aparece chamando o cantor, dizendo: "Yeah! It's Sexyy" ("Sim! É a Sexyy") e "Hey Bruno!".



Ainda não há confirmação oficial sobre a estreia da música, mas as especulações nas redes sociais apontam para uma possível liberação nesta sexta-feira (24). Rumores indicam que o título provisório seria "Fat, Juicy & Wet".



A colaboração parece ter sido rapidamente organizada entre os dois artistas, com Sexyy Red respondendo em tom provocativo ao cantor: "Você está procurando uma mulher de verdade, amor? Estou bem aqui", em um comentário posteriormente deletado.



Espera-se que essa música seja o primeiro lançamento de Bruno Mars neste ano, marcando também a primeira parceria entre ele e a rapper, natural de St. Louis (EUA).



Ouça um trecho da canção abaixo:



Clique para ver no Vagalume



Fonte: Vagalume