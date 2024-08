"Bye Bye Bye", do *NSYNC, tem aumento significativo nas paradas musicais após "Deadpool & Wolverine" Música aparece no Top 10 de ranking do Spotify e Billboard e está entre os 20 clipes mais assistidos do YouTube nesta semana

Vagalume|Do R7 13/08/2024 - 15h26 (Atualizado em 13/08/2024 - 15h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌