Calvin Harris une música eletrônica e country em sua nova música, "SMOKE THE PAIN AWAY" Dj também volta a cantar em novo single Vagalume|Do R7 14/03/2025 - 10h45 (Atualizado em 14/03/2025 - 10h45 )

Um dos grandes nomes da música eletrônica do século XXI, o escocês Calvin Harris está de volta com o novo single, "SMOKE THE PAIN AWAY". A faixa foi divulgada nas principais plataformas de streaming, nesta sexta-feira (14).



O Dj e produtor musical surpreende ao unir música eletrônica e country music, um estilo novo para gravações feitas por ele. Além disso, Calvin Harris volta a cantar no single, depois de lançar várias faixas com outros artistas nos vocais.



Ouça "SMOKE THE PAIN AWAY", com letra e tradução, abaixo:



"SMOKE THE PAIN AWAY"



Eyes sparkle like sun in June

Roll up and wait for you

Wide awake in a hotel room

Thinkin' of what I could do

Too late, I've been up for days

I can't see straight

No, I can't smoke the pain away



Pain away



2 a.m. on the street (I know)

Vomeros on my feet (I know)

That dealer in my phone (I know)

Welcomed into my home (Thank you)



But I can't drink the pain away

No, I can't snort the pain away

No, I can't smoke the pain away



Pain away



"FUMAR PARA FAZER A DOR PASSAR"



Os olhos brilham como o sol em junho

Chego e espere por você

Bem acordado em um quarto de hotel

Pensando no que eu poderia fazer

Muito tarde, estou acordado há dias

Não consigo enxergar direito

Não, eu não posso fumar para fazer a dor passar



Dor passar



2 da manhã na rua (eu sei)

Nike Vomeros nos meus pés (eu sei)

Aquele traficante no meu telefone (eu sei)

Meu deu as boas vindas na minha casa (Obrigado)



Mas não posso beber para fazer a dor passar

Não, eu não posso cheirar para fazer a dor passar

Não, eu não posso fumar para fazer a dor passar



Dor passar



Fonte: Vagalume