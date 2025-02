Camila Cabello é atração confirmada do The Town! Cantora irá se apresentar antes de Katy Perry Vagalume|Do R7 17/02/2025 - 14h45 (Atualizado em 17/02/2025 - 14h45 ) twitter

O retorno de Camila Cabello ao Brasil acaba de ser oficializado. A cantora foi confirmada como atração do próximo The Town.



O show acontece em 14 de setembro, que já tem Katy Perry como headliner. Esta será a terceira visita de Camila ao país como artista solo, ela também visitou o Brasil quando foi integrante do Fifth Harmony.



Os primeiros ingressos para o festival começam a ser vendidos nesta quinta-feira, 20, pela Ticketmaster. A promesa é de que mais atrações do evento, que terá cinco dias, serão divulgadas até lá.



Fonte: Vagalume