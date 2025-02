Camila Cabello fará show no Brasil este ano, diz jornalista De acordo com José Norberto Flesch, cantora deve vir ao país entre os meses de setembro e outubro Vagalume|Do R7 04/02/2025 - 09h25 (Atualizado em 04/02/2025 - 09h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Camila Cabello é mais uma artista que virá ao Brasil neste ano de 2025. A informação foi divulgada pelo jornalista José Norberto Flesch, no seu canal de YouTube, na noite desta segunda-feira (3) (Foto: Reprodução Instagram).



De acordo com Flesch, a cantora virá ao país no segundo semestre, entre os meses de setembro e outubro, promovendo seu novo álbum, "C, XOXO", lançado em junho de 2024.



Clique para ver no Vagalume



Apesar da vinda coincindir com os meses do festival The Town, Flesch não especificou se Camila vem para show solo ou para atração de um festival, nem se será apenas um show ou mais. Segundo o jornalista, mais informações devem ser divulgadas em breve.



A última vez de Camila Cabello no Brasil aconteceu em 2022, quando ela foi uma das atrações do Palco Mundo no festival Rock in Rio.



Fonte: Vagalume