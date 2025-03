Cantor Rafa Diniz morre afogado no Rio São Francisco aos 22 anos Artista estudava cenário para novo disco. Ele deixa duas filhas Vagalume|Do R7 22/03/2025 - 18h05 (Atualizado em 22/03/2025 - 18h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Crédito foto: Reprodução / Instagram



O cantor de arrocha, Rafa Diniz, faleceu na sexta-feira (21), após se afogar no Rio São Francisco, na região da Ilha do Fogo, que fica entre as cidades de Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, em Pernambuco. O artista, de apenas 22 anos, participava de um mergulho quando o trágico incidente ocorreu.



De acordo com as investigações conduzidas pela polícia, Rafa Diniz, cujo nome verdadeiro era Jhaimerson Juvenal, estava no local para preparar a gravação de seu próximo videoclipe, intitulado "Resenha na Ilha", planejado para o domingo seguinte.



Declarações do produtor Jhonny Silva revelam que Rafa Diniz decidiu pular da pilastra da ponte Presidente Dutra. Após realizar um primeiro salto sem problemas, ao tentar retornar para um segundo, ele acabou se afogando.



"Ele quis retornar para pilastra, eu acho, para pular de novo", afirmou Silva. "Quando ele retornou, uma correnteza pegou ele. Aí, a gente percebeu que ele não estava conseguindo sair do lugar, que a correnteza estava prendendo", comentou.



O esforço para resgatá-lo foi em vão, como conta o produtor. "Como a gente estava lá em cima da ponte, corremos lá para tentar fazer alguma coisa para buscar", disse. "Quando chegamos lá embaixo, ele já tinha sumido. Arrumamos um mergulhador. Rodou, rodou, mas não encontrou. Aí só foi encontrar depois da chegada dos Bombeiros."



Atuando na música há três anos, Rafa Diniz havia lançado sete discos, incluindo os álbuns "E Agora Sonho Meu" e "Aliança" em 2025, e "Plantão no Boteco" em 2024. No YouTube, suas canções somavam mais de 160 mil visualizações. O cantor deixa esposa e duas filhas. O velório acontece neste sábado (22), a partir das 15 horas, em Petrolina. No dia seguinte, às 9 horas, acontecerá o sepultamento no Cemitério Campo das Flores, na mesma cidade.



Fonte: Vagalume