Cantor sertanejo Rodolfo Favero morre aos 33 anos

O cantor sertanejo Rodolfo Favero, de 33 anos, conhecido por seu apelido "a voz bruta do sertanejo", faleceu no último sábado (18). O anúncio de sua morte foi feito em sua conta oficial no Instagram por meio de uma mensagem que dizia: "É com pesar que comunicamos o falecimento de Rodolfo Fávero." Imediatamente, a publicação foi inundada por mensagens de pesar enviadas pelos fãs, que lamentavam a partida precoce do artista.



Os representantes do cantor confirmaram que ele havia dado entrada no Hospital das Clínicas, onde foi registrada a causa de sua morte como parada cardíaca. Uma autópsia está sendo realizada para maiores detalhes sobre o ocorrido. Nos comentários da postagem, seguidores expressaram sua comoção e saudade, com frases como "Meus mais sinceros sentimentos" e "Sem acreditar". Um estabelecimento que aguardava um show do cantor também escreveu: "Hoje era para ter sido uma noite de muita música e momentos agradáveis com você cantando aqui, mas Deus te quis do lado dele. Vai em paz, Deus abençoe sua família, obrigada pelos momentos vividos aqui."



O artista era o intérprete de músicas populares como "Jeito de Caboclo", "Namorada Raíz" e "Seguindo Seus Passos". Em sua última publicação nas redes sociais, no dia 7 de janeiro, ele divulgou a agenda de shows da semana, que incluía apresentações nas cidades de Guariba, Taquaritinga, Monte Alto e Ribeirão Preto.



A notícia de sua morte gerou comoção no meio musical e entre os fãs, que recordam sua trajetória e contribuição para o gênero sertanejo.



Fonte: Vagalume