Cantora processa Chris Brown e Drake por plágio e pede 5 milhões de dólares em indenização

A cantora Tykeiya Dore entrou com um processo, no valor de 5 milhões de dólares, contra os artistas Drake e Chris Brown, alegando que ambos copiaram elementos importantes da sua música lançada em 2016, chamada “I Got It”. Segundo as informações divulgadas, Dore afirma que a canção de sucesso deles, "No Guidance (ft. Drake)", de 2019, utiliza melodias, progressões de acordes, harmonias e ritmos que seriam similares à sua composição.



O processo foi protocolado no estado de Nova Jersey no dia 25 de outubro de 2024, e menciona também o colaborador frequente de Drake, Vinylz (Anderson Hernandez), que teria acessado o trabalho original da cantora no canal de YouTube, Benji Filmz. Dore suspeita que o produtor musical, ao ter controle frequente desse canal, pode ter obtido a música de forma indevida.



O processo se estende ainda contra o YouTube e o Google, acusando as duas empresas de difamação e fraude, assim como de provocar sofrimento emocional, já que, segundo a cantora, um vídeo comparando as duas músicas foi bloqueado injustamente das plataformas digitais.



Drake e Chris Brown, no entanto, já haviam enfrentado acusações similares no passado, quando foram processados em 2021 por Braindon Cooper e Timothy Valentine, que também os acusaram de plágio. Naquela ocasião, os artistas negaram as acusações prontamente, afirmando que “é implausível supor que todos os músicos em Toronto colaboram e compartilham música com Drake".



Os artistas ainda não se pronunciaram oficialmente.



Compare as duas músicas abaixo:



"I Got It"



"No Guidance"



Fonte: Vagalume