Cassie, ex de Diddy, pede para que Kanye West "cale a boca" após rapper defender o magnata na web Cantora se manifestou após o músico afirmar que Diddy foi extorquido por ela Vagalume|Do R7 20/03/2025 - 10h25 (Atualizado em 20/03/2025 - 10h25 )

Recentemente, Cassie, ex-namorada de Diddy, expressou apoio ao pedido de Playboi Carti para que Kanye West pare com suas postagens online. Isso aconteceu logo após Carti publicar no X: "YE STFU" ("Ye, cale a boca"), mensagem que circulou pelas redes sociais e que foi compartilhada também por Cassie em seus Stories do Instagram. (Fotos: Reprodução Instagram / Patrick Demarchelier)



O compartilhamento acontece após a mais uma leva de publicações polêmicas de West, nas quais o rapper de 47 anos manifesta apoio a Sean "Diddy" Combs e acusa Cassie de extorsão. "Então a Cassie não extorquiu o Puff? Cassie foi até o Puff e disse: "Me dá 30 milhões ou vou lançar um livro revelador." Isso me parece extorsão", diz West em um post já deletado.



Além disso, West afirmou que ele e Carti "batem em mulheres" em outras postagens removidas. A revelação gerou controvérsias, especialmente depois da prisão de Carti em dezembro de 2022 por alegadamente agredir sua namorada grávida, enfrentando acusações de agressão qualificada e obstrução de chamadas de emergência. Carti foi libertado após pagar fiança.



Cassie, cujo nome verdadeiro é Casandra Ventura, teve um relacionamento intermitente com Diddy entre 2007 a 2018. Em novembro de 2023, ela acusou o magnata de abuso sexual, tráfico de pessoas e violência doméstica. Na ocasião, ela declarou: "Após anos em silêncio e na escuridão, estou finalmente pronta para contar minha história, e para falar em nome de mim mesma e em benefício de outras mulheres que enfrentam violência e abuso em seus relacionamentos.” As acusações foram resolvidas fora do tribunal.



Atualmente, Diddy está na prisão aguardando julgamento por tráfico sexual, extorsão e transporte para fins de prostituição. Ele foi indiciado em setembro de 2024, mas nega as alegações. Diddy teve o pedido de fiança recusado três vezes pelo Centro de Detenção Metropolitana de Brooklyn, em Nova York, seu julgamento está agendado para maio.



