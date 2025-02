Cassie Ventura, ex de Diddy, anuncia que está grávida pela terceira vez Cantora foi uma das responsáveis pelo início da onda de denúncias contra o rapper Vagalume|Do R7 20/02/2025 - 03h05 (Atualizado em 20/02/2025 - 03h05 ) twitter

Cassie Ventura revelou que está esperando o seu terceiro filho com o parceiro Alex Fine. A notícia foi divulgada um ano após um acordo judicial significativo da cantora com o seu ex, Sean 'Diddy' Combs.



A informação foi compartilhada por meio de postagens em suas redes sociais, nas quais a artista aparece em imagens preto e branco ao lado de Alex e de suas duas filhas, Frankie, de cinco anos, e Sunny, de três. A novidade foi recebida com entusiasmo pelos admiradores de Cassie, que encheram a publicação com mensagens de apoio e carinho.



Em um processo iniciado em novembro de 2023, Cassie acusou Diddy de vários crimes graves, incluindo abuso e agressão. Apesar das negativas de Combs, imagens dele agredindo a cantora em um hotel surgiram posteriormente, e ele chegou a emitir um pedido de desculpas público em maio de 2024.



A relação de Cassie com Diddy terminou em 2018, e no mesmo ano, ela iniciou seu relacionamento com Alex Fine, com quem está até hoje. Seus dois primeiros filhos nasceram em dezembro de 2019 e março de 2021, respectivamente.



Combs atualmente enfrenta questões legais complexas e está detido desde setembro de 2024 no Centro de Detenção Metropolitano do Brooklyn, em Nova Iorque (Estados Unidos). Após as acusações de Cassie, outras denúncias vieram à tona, resultando em sua prisão sob acusações como tráfico sexual, extorsão, sequestro e mais.



O julgamento de Diddy está agendado para ocorrer em maio deste ano.



Fonte: Vagalume