Céline Dion celebra performance nas Olimpíadas de Paris: "Estou feliz por estar de volta" Cantora ainda enviou mensagens aos atletas que participam dos Jogos Olímpicos Vagalume|Do R7 29/07/2024 - 08h03 (Atualizado em 29/07/2024 - 08h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-