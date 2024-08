Céline Dion desaprova publicamente uso de sua música em comício de Donald Trump Perfil oficial da cantora no X/Twitter ainda brincou com a escolha do tema de "Titanic": "Sério?"

Vagalume|Do R7 10/08/2024 - 18h26 (Atualizado em 10/08/2024 - 18h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌