Céline Dion emociona em performance na Cerimônia de Abertura das Olimpíadas de Paris Canadense voltou aos palcos depois de longo tempo e apresentou "Hymne à l'amour" Vagalume|Do R7 26/07/2024 - 18h53 (Atualizado em 26/07/2024 - 18h53 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-