Chappell Roan desabafa sobre indústria musical e promete discurso polêmico caso vença Grammy

Chappell Roan revelou em recente entrevista à BBC, publicada em 19 de janeiro, que não pretende se conter diante de questões importantes, mesmo que isso tenha impacto em sua carreira (Foto: @luxxienne). Aos 26 anos, a cantora afirmou que nunca sacrificaria sua autenticidade, apesar de ser rotulada como uma "diva mimada" e já ter sido acusada de "ataques de estrelismo". Em sua trajetória, ela enfrentou episódios de assédio e até mesmo a invasão de privacidade, incluindo pessoas perseguindo a casa de seus pais, situações que, segundo ela, frequentemente são tratadas com indiferença nesse meio.



A artista ganhou destaque no ano passado ao confrontar um fotógrafo durante o tapete vermelho do MTV Video Music Awards. O episódio, que viralizou, mostrou sua postura firme diante de desrespeitos. Ao comentar o ocorrido, ela declarou: "Tenho respondido dessa forma ao desrespeito a minha vida inteira — mas agora há câmeras apontadas para mim, e por acaso eu também sou uma estrela pop, e essas coisas não combinam. É como óleo e água.”



Concorrendo a seis prêmios no Grammy 2025, incluindo categorias de peso como "Artista Revelação" e "Álbum do Ano", Chappell Roan reconhece que sua falta de conformismo pode ter limitado certas oportunidades em sua carreira. "Acho que seria mais bem-sucedida se aceitasse colocar um 'mordaça'", afirmou com um tom irônico. "Se eu ignorasse mais os meus instintos básicos, onde meu coração diz 'Pare, pare, pare, isso não está certo', eu poderia ser maior... E ainda estaria em turnê agora."



Após encerrar sua turnê em outubro de 2024 para priorizar a própria saúde, a cantora explicou que busca direcionar sua carreira com base nos ensinamentos de seu avô, que a incentivava a acreditar que sempre existem opções. "Quando dizem, 'Faça este show porque nunca mais vão te oferecer tanto dinheiro assim', penso: quem se importa? Se não sinto que devo fazer isso agora, outras oportunidades virão. Não existe uma escassez delas. Eu penso nisso o tempo todo."



Com sua música sendo reconhecida e indicada pela Academia de Gravação, Roan descreve os Grammys como um "show de talentos para as crianças populares". Apesar disso, a artista encara as indicações como uma honra, mas não esconde sua visão crítica sobre o evento. Sobre o que faria em caso de vitória, ela foi clara: “Não tenho um discurso pronto, mas você me conhece. Vou dizer algo polêmico. Por que não?”



