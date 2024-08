Charli xcx e Billie Eilish estreiam no topo da parada de singles britânica com remix de "Guess" Outra novidade da semana foi a volta do *NSYNC ao top 20 após "Bye Bye Bye" ter sido usada na trilah de "Deadpool e Wolverine"

Vagalume|Do R7 09/08/2024 - 16h26 (Atualizado em 09/08/2024 - 16h26 ) ‌



