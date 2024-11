Cheryl, mãe do filho de Liam Payne, rompe silêncio sobre a morte do cantor Cantora postou uma foto do astro com Bear ainda bebê e acrescentou: "Um filho que agora terá que enfrentar a realidade de nunca mais... Vagalume|Do R7 18/10/2024 - 17h28 (Atualizado em 18/10/2024 - 17h28 ) twitter

Cheryl quebrou o silêncio sobre a trágica morte de Liam Payne, pai de seu filho, Bear, de 7 anos (Foto: Dave Benett/Getty Images). O ex-integrante do One Direction morreu na última quarta-feira (16), após pular da sacada de um hotel em Buenos Aires, na Argentina.



Em uma publicação no Instagram, Cheryl compartilhou uma comovente foto de Liam Payne ao lado do filho ainda bebê e expressou a dor sobre a perda.



A cantora usou um emoji de coração partido na legenda, mas postou um texto, na mesma publicação da foto, pedindo respeito à família em relação às informações divulgadas e aos comentários feitos pelo público nessas notícias.



Leia a tradução na íntegra:



"Enquanto tento lidar com este evento devastador e processar meu próprio luto neste momento indescritivelmente doloroso, gostaria de lembrar gentilmente a todos que perdemos um ser humano.



O Liam não era só uma estrela do pop e uma celebridade, ele era filho, irmão, tio, um querido amigo e pai do nosso filho de 7 anos, Bear. Um filho que agora terá que enfrentar a realidade de nunca mais ver seu pai novamente.



O que mais perturba o meu espírito é que um dia o Bear terá acesso aos relatórios e à exploração midiática repugnante que temos visto nos últimos dois dias. Está partindo meu coração ainda mais saber que não posso protegê-lo disso no futuro.



Estou implorando a vocês para considerarem para que servem alguns desses relatos, além de causar mais sofrimento a todos que ficaram para juntar os pedaços. Antes de deixar comentários ou fazer vídeos, se pergunte se você gostaria que seu próprio filho ou família lesse isso.



Por favor, deem ao Liam a pequena dignidade que lhe resta após sua morte, para que ele finalmente possa descansar em paz"



Cheryl, que faz parte do grupo Girls Aloud, e Liam Payne tiveram um relacionamento de dois anos que começou em 2016 e, em março de 2017, deram às boas-vindas ao filho Bear. Os dois, que terminaram o namoro em 2018, sempre foram discretos ao expor a vida do filho optando por não mostrar o rosto da criança nas redes sociais.



