Chris Brown processa Warner Bros em R$ 2,9 bilhões alegando acusações caluniosas em documentário Artista afirma que há inverdades intencionais na série "Chris Brown: Uma História de Violência" e busca reparação por danos à sua imagem... Vagalume|Do R7 22/01/2025 - 16h26 (Atualizado em 22/01/2025 - 16h26 )

Chris Brown entrou com uma ação judicial contra a Warner Bros., no valor de 500 milhões de dólares (aproximadamente R$ 2,9 bilhões na cotação de hoje), alegando que a série documental "Chris Brown: Uma História de Violência", produzida pela empresa em parceria com a Ample, fez afirmações caluniosas que prejudicaram gravemente sua imagem (Foto: Reprodução Instagram).



De acordo com a Variety, que teve acesso aos documentos apresentados no processo, Chris Brown acusa os responsáveis pela produção de mentir de forma intencional e causar angústia emocional ao promover informações falsas a respeito de alegações de abuso sexual.



Na petição judicial, é argumentado que, desde outubro de 2024, os produtores teriam sido alertados sobre a inveracidade das acusações retratadas, mas decidiram seguir em frente com a estreia da série no dia 27 do mesmo mês. Chris Brown ressalta que a divulgação era parte de uma estratégia focada em atrair atenção e lucros, mesmo à custa da verdade, desrespeitando fundamentos básicos do jornalismo responsável. "Para ser direto, este caso se trata da mídia priorizando seus próprios ganhos financeiros acima da verdade", destaca o texto do processo.



A ação ainda alega que os depoimentos de "Jane Doe", usados como base no documentário e no qual ela alega que Brown a drogou e a estuprou no iate de Diddy em Miami Beach, já haviam sido consistentemente desacreditados no passado, com a autora das acusações sendo pintada como uma agressora relacionada à violência doméstica.



O artista reconhece que cometeu erros anteriormente e já abordou publicamente esses acontecimentos no documentário de 2017, "Chris Brown: Welcome to My Life", enfatizando que desde então amadureceu e evoluiu como pessoa. Entretanto, ele afirma que ações como as da Warner Bros. desconsideram esse progresso e o expõem injustamente.



Ainda segundo a Variety, a Warner Bros. não ofereceu nenhum comentário oficial relacionado à ação judicial até o momento da publicação.



Fonte: Vagalume