Chris Hemsworth toca bateria em participação surpresa em show de Ed Sheeran. Veja! Momento foi registrado para ser exibido no novo programa televisivo do astro do cinema

Vagalume|Do R7 26/08/2024 - 12h01 (Atualizado em 26/08/2024 - 12h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌