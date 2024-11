Christina Aguilera compartilha raro momento em família. Veja! Cantora publicou algumas imagens de uma recente viagem que fez com os filhos e o noivo, Matt Rutler Vagalume|Do R7 18/11/2024 - 15h08 (Atualizado em 18/11/2024 - 15h08 ) twitter

Christina Aguilera compartilhou um raro momento pessoal envolvendo sua família nas redes sociais. Em um post no Instagram, feito no último dia 13 de novembro, a cantora publicou fotos de uma recente viagem de férias, na qual, em uma delas, aparece ao lado de seu filho Max, de 16 anos, e de sua filha Summer, de 10 anos, além de seu noivo Matt Rutler.



Na foto, o filho mais velho está à esquerda de Christina Aguilera, visivelmente mais alto que a mãe, enquanto Summer sorri alegremente à direita da cantora. Atrás do trio está Rutler, fechando o registro familiar em um raro momento público.



Max é fruto do relacionamento anterior de Christina Aguilera com o ex-marido Jordan Bratman, enquanto Summer é filha da cantora com o atual noivo, Matt Rutler. Recentemente, a artista abriu o coração em uma entrevista à revista Glamour, onde falou sobre ser mãe e os desafios que esse papel traz, especialmente quando situações do passado são relembradas ao ver os filhos crescerem.



Christina Aguilera revelou que, ao observar Max e Summer crescerem, revive traumas de sua própria infância: "Seus filhos ativam em você coisas pelas quais você não quer que eles passem", afirmou. Ela acrescentou que esse processo é doloroso e emocional, mas também inevitável. "Você quer proteger e defender seus filhos do mundo", confessou, emocionada. Contudo, complementou dizendo que as crianças precisam aprender suas próprias lições e fazer suas escolhas: “Eles vão cometer os próprios erros que definirão quem eles querem ser.”



A artista também destacou como acompanhar a evolução de seus filhos é, ao mesmo tempo, uma experiência "complexa" e "interessante", reconhecendo a dualidade entre proteger os filhos e permitir que eles ganhem independência.



Fonte: Vagalume