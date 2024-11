Christina Aguilera fará show no Brasil em 2025, diz site Cantora virá ao CarnaUOL. Informação é do site Popline Vagalume|Do R7 23/10/2024 - 01h27 (Atualizado em 23/10/2024 - 01h27 ) twitter

Christina Aguilera foi confirmada como uma das principais atrações do festival CarnaUOL 2025, que acontecerá em fevereiro do próximo ano. A informação foi divulgada pelo site Popline.



Esta será a primeira vez que a artista se apresentará em um show completo no Brasil, um momento muito aguardado pelos fãs daqui. A cantora já fez visitas anteriores ao país, participando de programas como "Domingão do Faustão" e "Programa Raul Gil", mas até então nenhuma apresentação oficial foi realizada.



O anúncio de sua performance vem em um momento especial, já que a estrela celebrou recentemente os 25 anos do lançamento de seu álbum de estreia. Para marcar essa fase, Christina Aguilera preparou um EP especial com seis faixas, incluindo uma colaboração com Sabrina Carpenter.



Além disso, foi revelado que a cantora já está trabalhando em um novo álbum em inglês, algo muito aguardado desde seu último lançamento, "Liberation", em 2018. Em uma entrevista para a Glamour, Christina declarou: "Estou acumulando músicas e morrendo de vontade de lançá-las. Só não tive tempo suficiente ainda".



Além de Christina Aguilera, o festival contará com mais atrações internacionais, como Sean Paul e Steve Aoki. Nomes brasileiros também estão confirmados, como Belo, Matuê, Ana Castela, Tony Salles e KVSH. O evento acontecerá no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 08 de fevereiro, prometendo uma festa de mais de oito horas de duração.



A organização do CarnaUOL ainda não divulgou detalhes sobre a venda dos ingressos, mas a expectativa dos fãs agora gira em torno de possíveis novas datas de shows da cantora no Brasil além da participação no festival.



Fonte: Vagalume