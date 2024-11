Christina Aguilera fará show solo no Rio de Janeiro Além do CarnaUOL, em São Paulo, cantora também se apresentará na capital carioca em fevereiro Vagalume|Do R7 07/11/2024 - 15h28 (Atualizado em 07/11/2024 - 15h28 ) twitter

Christina Aguilera anunciou um show solo no Rio de Janeiro. A cantora, que se apresenta no CarnaUOL em São Paulo, no dia 8 de fevereiro, fará uma apresentação na capital carioca dois dias antes, em 6 de fevereiro, na Farmasi Arena.



Com produção da 30e, a artista vem ao país celebrando 25 anos de seu disco de estreia, homônimo, que traz os singles "Genie In A Bottle", “What A Girl Wants” e “Come On Over (All I Want Is You)".



Os ingressos estarão disponíveis a partir do dia 8 de novembro, às 10h, no site do Eventim. Confira o post e as informações de serviço abaixo:



Serviços



RIO DE JANEIRO

Data: 6 de fevereiro de 2025

Local: Farmasi Arena - Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca/RJ

Horário de abertura da casa: 18h

Classificação Etária: Maiores de 18 anos



Setores e preços:

Cadeira N3 - R$225,00 (meia-entrada legal) | R$450,00 (inteira)

Cadeira N1 - R$345,00 (meia-entrada legal) | R$690,00 (inteira)

Pista Premium - R$395,00 (meia-entrada legal) | R$790,00 (inteira)



Vendas online em: eventim.com.br

Bilheteria oficial: Estádio Nilton Santos – Engenhão (Bilheteria Norte) - Rua das Oficinas, s/n - Engenho de Dentro

Funcionamento*: Terça a sábado das 10h às 17h

*Não há funcionamento em feriados, emendas de feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas



Fonte: Vagalume