Claudia Leitte lança o EP, "Soul D'Rua". Escute com todas as letras Cantora entrega um "esquenta" para o Carnaval em novo mini disco Vagalume|Do R7 18/01/2025 - 13h45 (Atualizado em 18/01/2025 - 13h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Crédito foto: Instagram / Reprodução



Claudia Leitte lançou o seu novo EP, "Soul D'Rua", nesta quinta-feira (16). Com um total de quatro músicas, a gravação chega como um verdadeiro "esquenta" da artista para a festa do Carnaval.



"Tô tão feliz!! Vocês fazem barulho, agitam tudo e estão comigo sempre!! Ahhhh, antes que me esqueça: NOSSO TIME NÃO TÁ SOZINHO. Puxe aí você também vá!!", escreveu a cantora nas redes sociais.



O álbum foi gravado em Salvador (BA), no Candyall Guetho Square, lugar conhecido por ser o berço da banda TImbalada e onde ela realiza ensaios de verão.



Ouça o EP "Soul D'Rua", com todas as letras, abaixo:



Clique para ver no Vagalume



1. Sete Vidas

2. Cheiro no Pescoço

3. Destrava

4. Tudo em Off



Fonte: Vagalume