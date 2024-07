Coldplay lança clipe inclusivo e emocionante para "feelslikeimfallinginlove". Assista! Vídeo do primeiro single do álbum "Moon Music" traz a letra toda interpretada na linguagem de sinais e imagens da banda tocando em...

Crédito foto: Reprodução YouTube



O Coldplay lançou, hoje (1), um clipe para o seu novo single, "feelslikeimfallinginlove". A música é a primeira amostra do álbum "Moon Music", que chegará às plataformas digitais no dia 4 de agosto.



Dirigido por Ben Mor. Story e Natasha Ofili, o vídeo é todo em preto e branco, com a letra interpretada através da linguagem de sinais, reforçando a importante mensagem da inclusão de uma forma bastante artística. Iniciando com cenas da banda e dos tradutores, o clipe logo muda para a emocionante apresentação da banda em Herod Atticus Theatre em Atenas, na Grécia.



Confira:



Fonte: Vagalume