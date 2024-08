Coldplay lança nova versão de "feelslikeimfallinginlove" com o brasileiro Zerb Remix também ganhou um clipe oficial Vagalume|Do R7 02/08/2024 - 08h33 (Atualizado em 02/08/2024 - 08h33 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-