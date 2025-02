Coldplay lança o ambicioso "A Film For The Future". Veja! Projeto contou com a colaboração de mais de 150 artistas visuais de todo o mundo Vagalume|Do R7 22/01/2025 - 12h26 (Atualizado em 22/01/2025 - 12h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No meio do ano passado, o Coldplay enviou trechos de suas novas canções para mais de 150 artistas visuais de todo o mundo, com o pedido para criarem algo a partir do que ouviram, sem mais nenhuma outra indicação. O resultado deste ambicioso projeto foi lançado nesta quarta-feira no YouTube.



"A Film For The Future" está sendo divulgado como um complemento visual para o álbum "Moon Music". Com 44 minutos, ele tem um vídeo, feito a partir das imagens feitas pelos artistas cantatados, para cada uma das dez faixas da versão standard do mais recente trabalho dos ingleses.



Veja:



Clique para ver no Vagalume



Fonte: Vagalume