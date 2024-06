Coldplay recebe Michael J. Fox no palco do festival Glastonbury para performance de "Fix You"

Alto contraste

O Coldplay foi uma das principais atrações do festival Glastonbury 2024, na Inglaterra, neste sábado (29). Um momento em especial chamou a atenção na performance de Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman e Will Champion.



Para a apresentação de "Fix You", o grupo recebeu no palco o ator Michael J. Fox, astro da trilogia "De Volta Para o Futuro", um clássico do cinema. O artista luta contra a Doença de Parkinson desde os anos 90, mas isso não o impediu de tocar guitarra com a banda no hit atemporal dos ingleses.



Veja como foi o emocionanto momento abaixo:



Fox também tocou na música "Humankind".



O show ainda teve a primeira performance ao vivo de "feelslikeimfallinginlove" após seu lançamento oficial. A música é o carro chefe do próximo álbum do Coldplay, "Moon Music", com lançamento previsto para o dia 4 de outubro deste ano.



Assista à apresentação do novo single no Glastonbury:



O canal no Youtube da rede de televisão birtânica BBC ainda disónibilizou o vídeo de "A Sky Full Of Stars":



Agora a banda segue com a sua turnê no verão europeu até setembro. Em novembro, o quarteto retorna à estrada com shows na Oceania e Ásia.



