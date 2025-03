Com 139 milhões streams, Playboi Carti tem a maior estreia do ano no Spotify em 2025 com "MUSIC" Rapper superou nomes como Lady Gaga, Bad Bunny e The Weeknd Vagalume|Do R7 16/03/2025 - 18h25 (Atualizado em 16/03/2025 - 18h25 ) twitter

Playboi Carti lançou o aguardado álbum "MUSIC", que rapidamente se tornou um marco do streaming, em 2025. O trabalho acumulou impressionantes 139 milhões de reproduções no Spotify no primeiro dia, garantindo o status de maior estreia do ano e a sétima maior de todos os tempos na plataforma.



O lançamento de "MUSIC" consolidou sua presença nas paradas globais do Spotify. Todas as faixas do álbum entraram para o ranking, destacando seu alcance excepcional.



Entre os sucessos instantâneos, a faixa principal "EVIL J0RDAN" atingiu o topo como a maior estreia de música/single de 2025 até o momento, enquanto "CRUSH (Ft. Travis Scott)" e "RATHER LIE (Ft. The Weeknd)" garantiram a segunda e terceira posições, respectivamente.



Colocando os números em perspectiva, "MUSIC" acumulou mais streams em sua estreia do que lançamentos de grandes nomes do cenário musical global, em 2025, como Lady Gaga, The Weeknd e Bad Bunny.



Desde seu primeiro indício em 2021, o álbum foi marcado por atrasos e mudanças até finalmente ser revelado, provando não só a paciência, mas também o perfeccionismo do artista.



O próprio Spotify demonstrou empolgação com a estreia do rapper, escrevendo em suas redes sociais: "'MUSIC' de Carti já está fazendo história".



Fonte: Vagalume