Com "Pink Pony Club", Chappell Roan conquista seu primeiro número 1 na parada britânica Cantora agradeceu o carinho do público do Reino Unido

Vagalume|Do R7 07/03/2025 - 17h25 (Atualizado em 07/03/2025 - 17h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share