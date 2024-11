Com "Songs of a Lost World", The Cure volta ao topo da parada britânica após mais de três décadas Banda de Robert Smith não lançava um novo trabalho desde 2008 Vagalume|Do R7 10/11/2024 - 12h28 (Atualizado em 10/11/2024 - 12h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

"Songs of a Lost World", o 14° álbum do The Cure, estreou no topo da parada britânica de álbuns, vendendo mais que o restante do top 5 combinado. Até agora, "Wish", de 1992, era o único trabalho do grupo que havia chegado ao primeiro lugar no ranking do Reino Unido.



A banda de Robert Smith (na foto acima segurando o seu troféu de "Número 1, em foto da Official Charts) não lançava um novo trabalho desde 2008, ano de "4:13 Dream", que teve o pior desempenho de um disco deles no ranking desde a estreia do grupo, em 1979, não indo além da 33ª posição.



"Songs of a Lost World" também estreou no número 1 de países como França e Alemanha, e deve aparecer com destaque no ranking da Billboard, que ainda não foi divulgado. Em uma semana atípica, esta foi a única estreia em todo o top 40.



Fonte: Vagalume