Com Steven Tyler impossibilitado de cantar, Aerosmith anuncia aposentadoria dos palcos Vocalista não conseguiu recuperar por completo a voz após uma lesão 02/08/2024 - 22h34



Aerosmith anunciou a aposentadoria por meio de uma publicação nas redes sociais Reprodução/Instagram/@aerosmith

Um capítulo fundamental da história do rock está chegando ao fim. A banda Aerosmith anunciou que está dando adeus aos palcos após 54 anos de estrada. Infelizmente, o vocalista Steven Tyler não conseguiu recuperar por completo a sua voz - marca registrada do quinteto - o que forçou o cancelamento definitivo da turnê de despedida do grupo.

Em setembro do ano passado, o quinteto de Boston, estava se apresentando em Elmont, Nova Iorque, quando, após o concerto, Tyler soube que ele havia sofrido uma grave lesão em sua laringe, o que levou ao adiamento das datas restantes do giro. A recuperação do vocalista parecia bem encaminhada. Em maio do ano passado, ele fez uma participação surpresa em um show dos Black Crowes, em Londres, e saiu-se bem, como os vídeos comprovam.

O anúncio da despedida veio na forma de uma tocante postagem nos canais oficias da banda. Leia a íntegra abaixo:

”Era 1970 quando uma centelha de inspiração se tornou o Aerosmith. Graças a vocês, nosso Exército Azul, essa faísca pegou fogo e está queimando há mais de cinco décadas. Alguns de vocês estão conosco desde o início e todos vocês são a razão pela qual fizemos história no rock ‘n’ roll.

Foi a honra de nossas vidas ter nossa música se tornando parte das suas. Em todos os clubes, todas as grandes turnês e em momentos grandiosos e privados, vocês nos deram um lugar na trilha sonora de suas vidas. Sempre quisemos surpreendê-los durante as apresentações. Como vocês sabem, a voz de Steven é um instrumento como nenhum outro. Ele passou meses trabalhando incansavelmente para colocar sua voz onde estava antes da lesão.

Nós o vimos lutando e apesar de ter a melhor equipe médica ao seu lado. Infelizmente, está claro que uma recuperação total não é possível. Tomamos uma decisão dolorosa e difícil, mas necessária – como uma banda de irmãos – de nos retirarmos das turnês. Estamos muito gratos por todos que estavam entusiasmados para pegar a estrada conosco pela última vez. Gratos à nossa equipe de experts, nosso incrível time e às milhares de pessoas talentosas que tornaram possíveis nossos históricos giros. Um agradecimento final a vocês – os melhores fãs do planeta Terra. Toquem nossa música bem alto, agora e sempre. Continuem sonhando. Vocês realizaram nossos sonhos.”