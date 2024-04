Conan Gray mostra seu novo single e clipe, "Lonely Dancers". Veja com a letra e a tradução! Música é a quarta amostra do álbum "FOUND HEAVEN", que será lançado em abril

Crédito foto: Reprodução YouTube

Conan Gray mostrou seu novo single nesta sexta-feira (9). A Música se chama "Lonely Dancers" e é a quarta amostra de seu próximo álbum, "FOUND HEAVEN", previsto para ser lançado no dia 5 de abril.

O músico já havia divulgado anteriormente as músicas "Killing Me", "Winner", e "Never Ending Song".

E "Lonely Dancers" já chegou acompanhada de um clipe, dirigido por Jason Lester e no qual o astro pop mantém uma pegada oitentista, trazendo luzes e cores e uma performance em uma lanchonete bem ao estilo americano da época.

Veja com a letra e a tradução abaixo:

"Lonely Dancers"

We're lonely dancers

Join me for the night

We're lonely dancers, baby

Dance with me so we don't cry

We're lonely dancers

There's no need to hide

I know the answer, baby

Dance with me so we don't cry

La-la-la-la-la, cry

La-la-la-la-la

Your lover left you, broke up tonight

My lover's busy kissin' other guys, oh

We're both alone now, tears in our eyes

I know the perfect way to waste our time

We'rе lonely dancers

Join me for thе night

We're lonely dancers, baby

Dance with me so we don't cry

We're lonely dancers

There's no need to hide

I know the answer, baby

Dance with me so we don't cry

Oh-oh-oh-oh, la-la-la-la-la, cry

Oh-oh-oh-oh, la-la-la-la-la

Wait, stop, forget that guy

He don't know love, I hope he dies

Get (Get) back (Back) up (Up), we'll be alright

Tonight, you're mine

(Tonight, you're mine, tonight, you're mine)

We're lonely dancers

Join me for the night (Hey)

We're lonely dancers, baby

Dance with me so we don't cry

We're lonely dancers

There's no need to hide (Hide, oh)

I know the answer, baby

Dance with me so we don't cry

Oh-oh-oh-oh, la-la-la-la-la, cry

Oh-oh-oh-oh, dance with me so we don't cry

Oh-oh-oh-oh, la-la-la-la-la, cry

Oh-oh-oh-oh, dance with me so we don't cry

"Dançarinos Solitários"

Somos dançarinos solitários

Se junte a mim esta noite

Somos dançarinos solitários, amor

Dance comigo para não chorarmos

Somos dançarinos solitários

Não há necessidade de se esconder

Eu sei a resposta, amor

Dance comigo para não chorarmos

La-la-la-la-la, chorarmos

La-la-la-la-la

Seu amante te deixou, terminou tudo esta noite

Meu amante está ocupado beijando outros caras, oh

Nós dois estamos sozinhos agora, com lágrimas nos olhos

Eu conheço a maneira perfeita de desperdiçar nosso tempo

Somos dançarinos solitários

Se junte a mim esta noite

Somos dançarinos solitários, amor

Dance comigo para não chorarmos

Somos dançarinos solitários

Não há necessidade de se esconder

Eu sei a resposta, amor

Dance comigo para não chorarmos

Oh-oh-oh-oh, la-la-la-la-la, chorarmos

Oh-oh-oh-oh, la-la-la-la-la

Espere, pare, esqueça esse cara

Ele não conhece o amor, espero que ele morra

Dê (dê) a volta (volta) por cima (cima) , ficaremos bem

Esta noite, você é meu

(Esta noite você é meu, esta noite você é meu)

Somos dançarinos solitários

Se junte a mim esta noite (Ei)

Somos dançarinos solitários, amor

Dance comigo para não chorarmos

Somos dançarinos solitários

Não há necessidade de se esconder (Esconder, oh)

Eu sei a resposta, amor

Dance comigo para não chorarmos

Oh-oh-oh-oh, la-la-la-la-la, chorarmos

Oh-oh-oh-oh, dance comigo para não chorarmos

Oh-oh-oh-oh, la-la-la-la-la, chorarmos

Oh-oh-oh-oh, dance comigo para não chorarmos

