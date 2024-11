Concurso de sósias de Harry Styles em Londres viraliza entre fãs do cantor Vídeos e fotos do evento foram bastante compartilhados nas redes sociais Vagalume|Do R7 09/11/2024 - 11h48 (Atualizado em 09/11/2024 - 11h48 ) twitter

Um concurso de sósias de Harry Styles aconteceu neste fim de semana na Soho Square, em Londres, neste sábado (9). O evento premiou os participantes que mais se parecem com o cantor como "melhor sósia", além de uma categoria especial para o “pior sósia”. Essa competição segue a onda de eventos semelhantes que já homenagearam outros artistas, como Timothée Chalamet e Paul Mescal, que também organizaram encontros de dublês de celebridades em outras cidades.



O recente concurso de Timothée Chalamet em Nova York, por exemplo, gerou um verdadeiro tumulto online quando o próprio ator decidiu aparecer para ver seus imitadores, o que resultou em uma aglomeração tão grande que a polícia foi acionada para dispersar a multidão. Os organizadores acabaram multados em 500 dólares por terem realizado um “concurso de fantasias não autorizado”.



O evento chamou a atenção dos fãs também ao redor do mundo. Não demorou muito para vídeos e fotos do evento serem compartilhados nas redes sociais.



A aparência dos competidores virou assunto entre muitas pessoas, a cada vídeo que era postado. Frases como "Esta é a prova que não existe ninguém como Harry Styles" e "realmente ninguem chega nem perto dos PÉS do Harry Styles" servem como um termômetro da não aprovação dos competidores, entre os fãs de Harry.



Veja os vídeos do divertido evento abaixo:



O vencedor da categoria "Melhor estilo"



O campeão (de camiseta branca) e o segundo lugar do evento



Fonte: Vagalume