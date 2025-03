Copa do Mundo de 2026 terá 1º show do intervalo de sua história e convoca Chris Martin para ajudar Vocalista do Coldplay foi contratado pela FIFA para auxiliar na seleção dos artistas, assim como o gerente de sua banda, Phil Harvey... Vagalume|Do R7 05/03/2025 - 16h25 (Atualizado em 05/03/2025 - 16h25 ) twitter

O evento esportivo mais aguardado, a Copa do Mundo de 2026, que será sediado na América do Norte, terá pela primeira vez um show no intervalo da partida final, e a banda Coldplay desempenhará um papel crucial na escolha dos artistas. (Fotos: Reprodução Instagram / Anna Lee Media)



Chris Martin e o gerente da banda, Phil Harvey, foram convocados para auxiliar na elaboração de uma "lista de artistas" para a apresentação durante a partida, conforme informou o presidente da FIFA, Gianni Infantino, em um post nas redes sociais. Leia a tradução do post abaixo:



"Foi um prazer falar com amigos e colegas presentes na Convenção de Parceiros Comerciais e de Mídia da Copa do Mundo da FIFA 26, em Dallas, EUA, onde discutimos alguns planos muito empolgantes para a Copa do Mundo da FIFA de 2026, a maior de todas.



Posso confirmar o primeiro show do intervalo na final da Copa do Mundo da FIFA em Nova Jersey, Nova York, em parceria com o Global Citizen. Este será um momento histórico para a Copa do Mundo da FIFA e um show digno do maior evento esportivo do mundo.



Também conversamos sobre como a FIFA tomará conta da Times Square no fim de semana final da Copa do Mundo da FIFA em 2026, durante a partida pela terceira colocação e na final.



Esses serão dois jogos incríveis, com alguns dos melhores jogadores do mundo, e que melhor maneira de celebrá-los do que na histórica Times Square, em Nova York.



Meus agradecimentos, claro, ao CEO do Global Citizen, Hugh Evans, e sua equipe incrível, por nos ajudarem a montar esses shows fantásticos. Também quero agradecer a Chris Martin e Phil Harvey, do Coldplay, que estarão trabalhando conosco na FIFA para finalizar a lista de artistas que se apresentarão durante o show do intervalo, assim como na Times Square"



A final do torneio ocorrerá em 19 de julho de 2026, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. A decisão de incluir um show no intervalo foi anunciada pela FIFA em setembro passado. Detalhes adicionais sobre essa apresentação musical durante o evento esportivo ainda são escassos. No Super Bowl, as apresentações do intervalo têm cerca de 30 minutos para montagem e desmontagem no campo de jogo. Além disso, o show de intervalo de Kendrick Lamar, por exemplo, teve uma duração de 13 minutos.



Fonte: Vagalume