"Coringa: Delírio a Dois" tem queda de 81% nas bilheterias dos EUA e bate recorde negativo Sequência com Joaquin Phoenix e Lady Gaga tem o pior desempenho nos cinemas de um longa baseado em quadrinhos em sua segunda semana... Vagalume|Do R7 14/10/2024 - 11h07 (Atualizado em 14/10/2024 - 11h07 )

O filme"Coringa: Delírio a Dois" ("Joker: Folie à Deux"), estrelado por Joaquin Phoenix e Lady Gaga, infelizmente tem registrado números muito abaixo do esperado nas bilheterias dos cinemas. A sequência, que é uma continuação de "Coringa", arrecadou apenas 40 milhões de dólares em seu primeiro fim de semana nos Estados Unidos, somando 121,1 milhões de dólares globalmente. Para alcançar o ponto de equilíbrio, os especialistas estimam que o longa precisaria chegar a 450 milhões de dólares, o que, à medida que o tempo passa, parece uma meta difícil de ser atingida.



Na segunda semana de exibição, a produção enfrentou uma queda massiva de 81% nas bilheterias domésticas (ou seja, nos EUA), arrecadando aproximadamente 7 milhões de dólares. Com esse declínio, o filme agora detém o recorde de pior desempenho de um longa-metragem baseado em quadrinhos em sua segunda semana. O recorde anterior pertencia ao filme The Marvels, que havia experimentado uma queda de 78%.



Até o momento, a arrecadação global total da produção atingiu 165,3 milhões de dólares, considerando o desempenho acumulado desde a estreia. Isso levanta dúvidas se o filme conseguirá cumprir as expectativas financeiras inicialmente previstas.



Fonte: Vagalume