Courtney Love quer se tornar britânica e descarta reunião do Hole

Courtney Love revelou recentemente que iniciou o processo para obter cidadania britânica. No dia 4 de março, durante um evento na Sociedade Geográfica de Londres, ela compartilhou essa novidade enquanto conversava com o teatrólogo Todd Almond em um evento dedicado à obra de Bob Dylan. A ex-vocalista do Hole, mora em Londres desde 2019.



A cantora e atriz (acima em foto da WireImage) disse que já preencheu os documentos necessários e espera receber a cidadania dentro de seis meses. O estilo de vida inglês e as leis de privacidade da cidade foram fatores determinantes para a decisão pela mudança.



Sobre uma possível motivação política para a nova cidadania, ela não confirmou diretamente, mas não deixou de fazer críticas ao governo Trump.



Na música, Love descartou uma reunião do Hole, mas os fãs podem esperar um novo álbum solo que ela está gravando. Já se sabe que nomes como Michael Stipe, ex-vocalista do R.E.M., e Will Sergeant, o guitarrista do Echo & The Bunnymen estão participando do projeto.



Fonte: Vagalume