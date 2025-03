Creed vem ao Brasil no final do ano, afirma jornalista A informação é de José Norberto Flesch. Banda retornou em 2023, depois de mais de uma década Vagalume|Do R7 19/03/2025 - 00h05 (Atualizado em 19/03/2025 - 00h05 ) twitter

A banda Creed virá ao Brasil em 2025. A informação é do jornalista José Norberto Flesch, amplamente conhecido por antecipar com precisão a chegada de artistas internacionais ao país.



Ele fez um anúncio na noite desta terça-feira (18) através de seu canal no YouTube, confirmando a visita do Creed ao Brasil. "Creed no Brasil! Ali no período de setembro/outubro".



Flesch ainda disse que mais inforações serão divulgadas em breve.



A banda já estaria em conversas com os organizadores para determinar datas e locais de seus shows no país. Após 12 anos longe dos palcos, o grupo retornou no ano passado como atração principal do cruzeiro “Summer Of ‘99 and Beyond”, evento que foi sucesso de público.



O grupo de rock teve mais de 40 shows, apenas no Estados Unidos, no ano passado. Atualmente, Creed já conta com 25 apresentações programadas na América do Norte, de 25 de abril a 20 de agosto deste ano.



A grande expectativa dos fãs agora é que a turnê de retorno seja anunciada com datas no Brasil pela própria banda.



SOBRE O CREED



A banda é formada por Scott Stapp (vocais), Mark Tremonti (guitarra), Scott Phillips (bateria) e Brian Marshall (baixo). O Creed se tornou um dos grupos mais populares na virada do milênio, com diversos hits.



Músicas como "My Own Prison", "My Sacrifice", "One Last Breath" e "With Arms Wide Open" fizeram sucesso em vários países, incluindo o Brasil.



