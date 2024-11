Críticas de Ed Sheeran e debate sobre estereótipos, geram polêmica nos 40 anos do Band Aid Cantor criticou uso não autorizado de sua voz em nova versão de "Do They Know It's Christmas"

Vagalume|Do R7 19/11/2024 - 14h48 (Atualizado em 19/11/2024 - 14h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share