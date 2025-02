Cynthia Erivo mostra lado vulnerável em novo single, "Replay". Ouça com letra e tradução Atriz do filme "Wicked" mostra a sua bela voz em letra confessional Vagalume|Do R7 28/02/2025 - 01h45 (Atualizado em 28/02/2025 - 01h45 ) twitter

Cynthia Erivo é uma das atrizes em alta do momento. Indicado ao Oscar pelo seu papel como Elphaba, em "Wicked", a britânica já era conhecida pela sua habilidade vocal por sua experiência em musicais.



Nesta sexta-feira (28), ela lançou um novo single, mostrando que sua carreira na indústria fonográfica também tem grande importância. O nome da música é "Replay" e foi composta pela artista ao lados dos produtores musicais, Justin Tranter e Will Wells.



Como havia dito em entrevistas anteriores, Cynthia revelou que usa a música, através das letras, como um meio de se expressar. Muitos versos do single trazem uma carga vulnerável e um teor confessional, que certamente chamarão a atenção dos ouvintes.



Ouça "Replay", com letra e tradução, abaixo:



"Replay"



Pa-doo-boop-pa-pa, ooh

Pa-doo-boop-pa-pa, ooh



I could never have imagined you would fall in love with me

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh, pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

And I can't convince myself

That you would never want to leave

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh, pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

Daddy, trauma has emasculated all my common sense

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh, pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

So I'm looking through the lens of an impending abandonment

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh, pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

All the voices in my head say

I'm not worth the time you spent

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh, pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

So I search for an escape before you notice your mistake

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh, pa-doo-boop-pa-pa, ooh)



I wish that I could say, ayy (Pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

All this mess might go away-way-way



I'm a constant work in progress

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

And I can't keep fears at bay

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

And my mind is like a record

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

Setup on auto-replay

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

Replay (Replay)

Replay (Replay)

Replay (Replay)

Replay (Mm)

And my mind is like a record

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

Setup on auto-replay

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh)



I've been guilty of the hero complex, lend a helping hand

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh, pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

But I'm realizing now

That I've made my own quicksand

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh, pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

And my therapist has told me I'm not any good with help

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh, pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

I'm in lust with independence, I can only blame myself

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh, pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

There's a fear that if my cape is taken,

What use am I then?

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh, pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

I'm afraid of being lonely, I can hardly comprehend

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh, pa-doo-boop-pa-pa, ooh)



I wish that I could say, ayy (Pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

All this mess might go away-way-way



I'm a constant work in progress

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

And I can't keep fears at bay

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

And my mind is like a record

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

Setup on auto-replay

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

Replay (Replay)

Replay (Replay)

Replay (Replay)

Replay (Mm)

And my mind is like a record

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

Setup on auto-replay

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh)



I'm the best overachiever, there's not anyone like me

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh, pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

And you think that was a good thing

Till you're told that's not healthy

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh, pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

You spend every waking hour

Working hard to write your will

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh, pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

Patiently waiting for validation

Till you're empty and unfulfilled

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh, pa-doo-boop-pa-pa, ooh)



I wish that I could say, ayy (Pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

All this feelings go away-way-way (Pa-doo-boop-pa-pa, ooh)



I'm a constant work in progress

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

And I can't keep fears at bay

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

And my mind is like a record

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

Setup on auto-replay

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

Replay (Replay)

Replay (Replay)

Replay (Replay)

Replay (Mm)

And my mind is like a record

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

Setup on auto-replay

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

Replay (Replay)

Replay (Replay)

Replay (Replay)

Replay (Mm)

And my mind is like a record

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

Setup on auto-replay

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

Replay (Replay)

Replay (Replay)

Replay (Replay)

Replay (Mm)

And my mind is like a record

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

Setup on auto-replay

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

Replay (Replay)

Replay (Replay)

Replay (Replay)

Replay

And my mind is like a record

Setup on auto-replay



"Repetição"



Pa-doo-boop-pa-pa, ooh

Pa-doo-boop-pa-pa, ooh



Eu nunca poderia imaginar que você se apaixonaria por mim

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh, pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

E eu não consigo me convencer

Que você nunca iria querer partir

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh, pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

Papai, o trauma castrou todo o meu bom senso

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh, pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

Então estou olhando pelas lentes de um abandono iminente

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh, pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

Todas as vozes na minha cabeça dizem

Que eu não valho o tempo que você gastou

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh, pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

Então eu procuro uma fuga antes que você perceba seu erro

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh, pa-doo-boop-pa-pa, ooh)



Eu queria poder dizer, ayy (Pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

Que toda essa bagunça poderia sumir



Eu sou um projeto em constante desenvolvimento

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

E eu não consigo manter os medos sob controle

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

E minha mente é como um disco

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

Configurado para repetição automática

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

Repetição (Repetição)

Repetição (Repetição)

Repetição (Repetição)

Repetição (Mm)

E minha mente é como um disco

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

Configurado para repetição automática

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh)



Já fui culpada por complexo de herói, dando uma mãozinha

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh, pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

Mas estou percebendo agora

Que criei minha própria areia movediça

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh, pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

E meu terapeuta me disse que não sou bom em ajudar

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh, pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

Estou apaixonada pela independência, só posso me culpar

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh, pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

Tenho um medo de que, se minha capa for roubada,

De que servirei então?

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh, pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

Tenho medo de ficar sozinha, mal consigo compreender

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh, pa-doo-boop-pa-pa, ooh)



Eu queria poder dizer, ayy (Pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

Que toda essa bagunça poderia sumir



Eu sou um projeto em constante desenvolvimento

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

E eu não consigo manter os meus medos sob controle

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

E minha mente é como um disco

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

Configurado para repetição automática

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

Repetição (Repetição)

Repetição (Repetição)

Repetição (Repetição)

Repetição (Mm)

E minha mente é como um disco

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

Configurado para repetição automática

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh)



Eu sou a melhor dos superdotados, não há ninguém como eu

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh, pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

E você acha que isso foi uma coisa boa

Até que te digam que isso não é saudável

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh, pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

Você passa todas as horas acordado

Trabalhando duro para escrever seu testamento

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh, pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

Esperando pacientemente pela validação

Até que você esteja vazio e insatisfeito

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh, pa-doo-boop-pa-pa, ooh)



Eu queria poder dizer, ayy (Pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

Que esses sentimentos sumissem (Pa-doo-boop-pa-pa, ooh)



Eu sou um projeto em constante desenvolvimento

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

E eu não consigo manter os meus medos sob controle

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

E minha mente é como um disco

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

Configurado para repetição automática

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

Repetição (Repetição)

Repetição (Repetição)

Repetição (Repetição)

Repetição (Mm)

E minha mente é como um disco

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

Configurado para repetição automática

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

Repetição (Repetição)

Repetição (Repetição)

Repetição (Repetição)

Repetição (Mm)

E minha mente é como um disco

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

Configurado para repetição automática

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

Repetição (Repetição)

Repetição (Repetição)

Repetição (Repetição)

Repetição (Mm)

E minha mente é como um disco

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

Configurado para repetição automática

(Pa-doo-boop-pa-pa, ooh)

Repetição (Repetição)

Repetição (Repetição)

Repetição (Repetição)

Repetição

E minha mente é como um disco

Configurado para reprodução automática



