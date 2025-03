Daniela Mercury e Tony Salles protagonizam discussão quente em encontro de trios: "Não sou moleque" Impasse entre os artistas começou devido a aproximação entre os seus veículos Vagalume|Do R7 04/03/2025 - 17h05 (Atualizado em 04/03/2025 - 17h05 ) twitter

Durante o Carnaval de Salvador, os cantores Daniela Mercury e Tony Salles protagonizaram um desentendimento público, nesta terça-feira (4), enquanto se apresentavam no circuito Dodô. O impasse surgiu quando o trio elétrico de Salles se aproximou excessivamente do de Mercury, gerando indignação por parte dela.



Ao interromper sua apresentação, a cantora afirmou: "Muito feio encostar na gente assim, viu? Carnaval não pode ser assim não, viu, Tony? Respeite que não sou moleque, rapaz. Ficou feio, viu bicho".



Por sua vez, Tony Salles reclamou da situação, apontando que o seu trio estava sendo atrasado. Sem mencionar diretamente o nome de Mercury, ele comentou: "Eu acho uma falta de respeito as pessoas segurarem o percurso e não deixarem o trio andar. O trio precisa andar. O trio foi feito para andar, a gente precisa andar. Não é porque eu sou uma banda de pagode, sou suburbana que a gente vai ser desrespeitada", explicou aos fãs. Afirmando ainda que faria mais um espetáculo naquela noite em um camarote.



A tensão entre os dois artistas continuou ao longo de suas performances, culminando com Daniela Mercury finalizando seu show de forma irônica: “Tchau, gente, acabou. Vão curtir Tony aí”.



Posteriormente, a esposa e empresária de Mercury classificou o ocorrido como desrespeitoso tanto para o público quanto para a artista. Ela explicou que o trio de Tony Salles chegou atrasado ao destino e solicitou passagem à frente, embora houvesse reivindicação para que seguissem respeitando as distâncias.



Salles, por outro lado, não deu declarações sobre o caso.



Veja o vídeo com os dois artistas se manifestando sobre o episódio:



Fonte: Vagalume