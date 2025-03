Danny Jones, do McFly, se pronuncia após ser flagrado traindo a esposa Cantor foi às redes sociais e fez um pedido de desculpas à sua família Vagalume|Do R7 14/03/2025 - 23h44 (Atualizado em 14/03/2025 - 23h44 ) twitter

Crédito foto: Reprodução / Instagram



Danny Jones, vocalista da banda McFly, veio a público nesta sexta-feira (14) para se desculpar após ter se envolvido em um escândalo de traição. Utilizando seu Instagram, ele compartilhou uma mensagem de arrependimento, justificando a demora em abordar o assunto.



Ele expressou pesar por colocar sua esposa, Georgia Horsley, e toda a sua família em uma situação difícil.



"Oi, pessoal, desculpe por ter demorado para postar isso, mas eu tirei um tempo para estar com os mais próximos de mim. Eu quero pedir desculpas profundas a minha esposa e a minha família por colocá-los nessa situação. Eu os amo muito e continuarei a lidar com isso de maneira privada".



Ele concluiu expressando amor e gratidão: "Eu amo vocês e obrigado por sua paciência, compreensão e apoio. Vejo vocês em breve".



Georgia, sua esposa, ainda não comentou publicamente o caso.



A polêmica começou quando um vídeo de Danny surgiu nas redes sociais, mostrando ele aos beijos com Maura Higgins, sua companheira de reality no programa "I'm A Celebrity… Get Me Out of Here!". Segundo o tabloide britânico "The Sun", eles permaneceram juntos em um hotel durante a madrugada até de manhã cedo. Testemunhas os viram deixando uma área exclusiva e retomando após uma breve conversa do lado de fora.



O relacionamento matrimonial de Danny e Georgia começou em 2009 e formalizou-se em 2014. Eles têm um filho, Cooper Alf Jones, de seis anos. Maura, por outro lado, terminou recentemente seu relacionamento com Pete Wicks, conhecido do reality britânico "The Only Way Is Essex".



Veja o vídeo do flagra de Danny Jones com Maura Higgins abaixo:



Fonte: Vagalume