"Darth Vader" entrega troféu de álbum número 1 do Reino Unido para Sam Fender

Sam Fender conseguiu a sempre desejável união de público e crítica com seu terceiro álbum. "People Watching". estreou no topo da parada britânica após vender o equivalente a 107 mil cópias, melhor desempenho do ano, e obter média de 84 no metacritic.



Para a festa ficar completa, Sam, um grande fã da saga "Star Wars", recebeu uma visita surpresa. Um homem fantasiado de Darth Vader, munido de sabres de luz, foi ao seu camarim lhe entregar o troféu de "número 1".



"People Watching" teve a melhor semana de abertura de um disco feito por alguém do Reino Unido desde "Harry's House", de Harry Styles há três anos. O álbum ainda vendeu 43 mil cópias em vinil em um período de sete dias, melhor marca deste século entre os britânicos.



Quem também se deu bem no ranking foi Tate McRae. "So Close To What", mais recente trabalho da canadense, ficou no segundo posto.



Veja a entrega do troféu:



Fonte: Vagalume