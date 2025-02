Dave Grohl e esposa, Jordyn Blum, são vistos pela primeira vez juntos após astro revelar traição De acordo com a People, frontman do Foo Fighters está comprometido em buscar o perdão e manter a família unida Vagalume|Do R7 17/02/2025 - 11h25 (Atualizado em 17/02/2025 - 11h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dave Grohl e a esposa, Jordyn Blum (Foto: BACKGRID), foram vistos juntos pela primeira vez desde que o músico revelou ser pai de uma menina fora do casamento. A dupla foi flagrada (na imagem em destaque) em Los Angeles, quando Blum buscou Grohl em uma casa no San Fernando Valley. Esta informação foi inicialmente divulgada através do Page Six e do New York Post.



Cinco meses após anunciar o nascimento da filha em uma declaração no Instagram, o líder do Foo Fighters declarou seu comprometimento em ser um pai amoroso e solidário. Ainda na mesma mensagem, Grohl expressou o desejo de reconquistar a confiança da esposa e filhos, afirmando: "Eu estou fazendo tudo que posso para reconquistar a confiança deles e ganhar seu perdão".



Após a notícia, Grohl apareceu em público sozinho, incluindo sua participação no combate a incêndios em Los Angeles no dia de seu aniversário e numa apresentação no FireAid Benefit Concert, ao lado de seus ex-colegas da banda Nirvana e da filha Violet.



Em dezembro, fontes da revista People afirmaram que o casal estava tentando seguir em frente, apesar de o casamento ainda estar em dificuldades. Inicialmente, Blum considerou o divórcio, mas ao longo das semanas, o sentimento de tristeza com a ideia da separação da família prevaleceu. "Foi um choque para Jordyn. Sua primeira reação foi pedir o divórcio. A traição foi muito pesada", revelou uma fonte na época.



Mais tarde, a família celebrou as festas de fim de ano reunida, e Grohl interrompeu sua ligação com advogados de divórcio, focando-se em reconquistar Blum. "Ele sabe que errou. É aquela situação em que você só percebe o valor de algo quando está prestes a perdê-lo. Ele não quer perder sua família", acrescentou outra fonte.



Blum, ainda segundo as fontes, está dando tempo para processar tudo, se concentrando nas filhas e evitando decisões precipitadas: "Ela ainda não está feliz e não usa a aliança de casamento, mas as coisas se acalmaram".



Fonte: Vagalume