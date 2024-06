Dave Grohl insinua que Taylor Swift faz playback em show e provoca a fúria nos fãs da cantora

Alto contraste

Crédito Fotos: Stu Mckay (Dave Grohl) / Taylor Swift Instagram



Dave Grohl provocou a ira dos fãs de Taylor Swift ao insinuar que a cantora faz playback em seus shows. O frontman do Foo Fighters, que se apresentou no Estádio Olímpico de Londres, no último sábado (22), deu uma alfinetada na performance da artista pop, que acontecia ao mesmo tempo na cidade, no Estádio de Wembley.



"Eu te digo, cara... você não quer causar a fúria da Taylor Swift. Então, gostamos de chamar nossa turnê de 'Errors Tour'. Tivemos mais do que algumas eras, e mais do que alguns erros também. Só alguns", disse ele, em referência ao nome da série de shows da cantora, "The Eras Tour".



"Isso [acontece] porque nós realmente tocamos ao vivo. O quê???", alfinetou ele, arrancando risadas da plateia. "Só estou dizendo. Vocês gostam de rock 'n' roll cru e ao vivo, certo? Vieram ao lugar certo, porr*", acrescentou.



O comentário, é claro, não passou despercebidos para os fãs da loirinha, que encheram as redes sociais de críticas ao líder do foo Fighters. Outros internautas, no entanto, defenderam o astro do rock afirmando que a situação ocorreu após ataques dos fãs da cantora à filha dele, Violet Grohl, por criticá-la por fazer viagens em jatinhos particulares durante a turnê pelos EUA.



"O Dave Grohl partiu meu coração ao atacar a Taylor Swift. Perdi todo o respeito por ele. Como você pode falar sobre a única pessoa na indústria da música pop que é realmente talentosa... toca seus próprios instrumentos e músicas ao vivo por 3 horas!!!!", escreveu uma internauta no X.



"Tão desnecessário, Grohl. Está com inveja? Independentemente disso, não vai funcionar para você da maneira que você esperava. E digo isso como fã de ambas as bandas. Mesquinharia não é legal.", comentou outra.



"Vocês são literalmente a razão pela qual a filha de Dave Grohl (que era menor na época) deletou as redes sociais, após ter sofrido ameaças de morte e de est*pro por ter critica a Taylor. Então, mandou bem, Dave", defendeu uma fã do músico.



"Alguém se lembra de quando os Swifties enviaram ameaças de morte à filha de 17 anos de Dave Grohl por criticá-la pelo uso do jatinho particular? Já consideraram que ela também usa uma infinidade de faixas de apoio ao vivo, enquanto o Foo Fighters não usa, e é exatamente sobre isso que ele está se referindo?", acrescentou mais uma.



Taylor Swift rebate acusação de playback



Após a repercussão do comentário feito por Grohl, Taylor Swift parece ter aproveitado um momento em um de seus shows em Wembley, para agradecer ao público e rebater, de forma sútil, a acusação de que ela e sua banda fazem playback nas performances.



"O que vocês acabaram de fazer é incrível. Cada um dos membros da minha banda, cada um da nossa equipe, minha banda – que vai tocar ao vivo para vocês por três horas e meia esta noite – eles merecem muito [essa vibração]. Assim como cada um dos meus amigos artistas. E vocês nos deram isso tão generosamento, nunca iremos esquecer", disse ela.



Fonte: Vagalume