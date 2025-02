Dave Grohl passa aniversário cozinhando para vítimas dos incêndios de Los Angeles Frontman do Foo Fighters serviu de voluntário para a ONG "Feed The Streets", distribuindo refeições para famílias em abrigos Vagalume|Do R7 16/01/2025 - 10h05 (Atualizado em 16/01/2025 - 10h05 ) twitter

Dave Grohl completou 56 anos no dia 14 de janeiro e celebrou de uma forma diferente. O frontman do Foo Fighters passou a data especial preparando refeições para as vítimas dos incêndios em Los Angeles, nos EUA.



De acordo com a revista People, o astro do rock serve de voluntário na "Feed the Streets", uma organização sem fins lucrativos que distribui os alimentos para famílias deslocadas e presidiários que atuam como bombeiros no combate às chamas na Califórnia.



Veja abaixo:



Essa não é a primeira vez que Grohl é visto fazendo trabalhos voluntários. Em fevereiro de 2023, por exemplo, o músico também fez parte de uma ação social, ajudando a preparar marmitas para pessoas em situação de rua em Northridge, bairro de Los Angeles. Na ocasião, as refeições foram distribuídas pela ONG Hope In The Valley para pessoas que estão vivendo em abrigos, principalmente após tempestades que caíram no país naquela época.



Durante sua turnê pela Austrália em dezembro de 2023, Grohl também aproveitou seu momento de folga após um dos shows para ajudar a ONG The Big Umbrella – uma instituição de caridade que auxilia moradores de rua, servindo refeições para pessoas em Melbourne. De acordo com o Daily Mail, o frontma do Foo Fighters passou horas ajudando na ação social.



Fonte: Vagalume