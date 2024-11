David Guetta e IVE unem forças na música, "Supernova Love". Escute com letra e tradução! Canção traz sample do clássico de Ryuichi Sakamoto, "Merry Christmas, Mr Lawrence" Vagalume|Do R7 08/11/2024 - 08h48 (Atualizado em 08/11/2024 - 08h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Dj David Guetta, um dos maiores representantes da música eletrônica, lançou um novo single, parceria com um dos nomes em alta do cenário K-pop, o grupo IVE. Trata-se da música "Supernova Love", lançada oficialmente nesta sexta-feira (8).



A faixa chama a atenção logo em seus primeiros segundos, graças à familiar melodia. Nesta produção, Guetta usa um sample do clássico "Merry Christmas Mr. Lawrence", do famoso pianista japonês Ryuichi Sakamoto. A faixa já havia sido performada como uma canção surpresa pelo IVE, na turnê "Show what I have", em um concerto no Tokyo Dome, no Japão.



Veja o clipe oficial de "Supernova Love (With IVE)", com letra e tradução, abaixo:



Clique para ver no Vagalume



"Supernova Love"



Compositores: David Guetta, ​jayover, Toby Green, Johannes Shore, Mike Hawkins, Daniel Kim (김다니엘), PollyAnna, 坂本龍一 (Ryuichi Sakamoto) & Cameron Warren



Oh babe, I need that kind of love

A supernova glowin' the dark

Forever I wished upon a star

Then you came over

Occupied my heart, occupied my heart



Touch my body, skin on skin

Gimme every little bit of your love

Don't you hold back on me, go all in

I've been waiting for this moment too long



One taste and I'm fallin' deep

Caught up in your energy

Never let me go



Oh babe, I need that kind of love

A supernova glowin' the dark

Forever I wished upon a star

Then you came over

Occupied my heart, occupied my heart



Dee-la-dee-la, da-dee-da-dee-da

La-dee-la-dee-la, la-dee-la-dee-la

Dee-la-dee-da, la-dee-la-dee-la

Da-dee-da-dee-da, la-dee-la-dee-la (La-dee-la-dee-da)

(Oh babe, I)



Got me how you want me, lose or win

Giving every little bit of my trust

Take me to the stars on paper wings

And we'll fly until we reach the sun (Ooh)



One kiss and I'm in a dream

I'm lost in your melody

Oh, it feels like heaven when you take it slow

One taste and I'm fallin' deep

Caught up in your energy

Never let me go



Oh babe, I need that kind of love

A supernova glowin' the dark

Forever I wished upon a star

Then you came over

Occupied my heart, occupied my heart



Every time I look in your eyes

I see a million stars collide

It's only you that I see in the sky

When I pray to the heavens at night, you the light

Supernova love, never give it up in your heart

Give me that love, give me that heart, yeah

Through the dark, you the light, you the love

You're the super-, super-, supernova love



Give me your love, give me the stars

Baby, come on, occupy my heart

Give your love, give me the stars

Baby, come on, occupy my heart



Oh babe, I need that kind of love

A supernova glowin' the dark

Forever I wished upon a star

Then you came over

Occupied my heart, occupied my heart



La-la-la-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la-la-la-la

(Supernova) A supernova

La-la-la-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la-la-la-la

Supernova



"Amor de Supernova"



Oh, querido, eu preciso desse tipo de amor

Uma supernova brilhando no escuro

Eternamente, eu desejei a uma estrela

Então você veio

Ocupou meu coração, ocupou meu coração



Toque meu corpo, pele com pele

Me dê cada pedacinho do seu amor

Não se segure em mim, vá com tudo

Eu esperei por esse momento por muito tempo



Um gostinho e estou me apaixonando profundamente

Presa em sua energia

Nunca me deixe partir



Oh, querido, eu preciso desse tipo de amor

Uma supernova brilhando no escuro

Eternamente, eu desejei a uma estrela

Então você veio

Ocupou meu coração, ocupou meu coração



Dee-la-dee-la, da-dee-da-dee-da

La-dee-la-dee-la, la-dee-la-dee-la

Dee-la-dee-da, la-dee-la-dee-la

Da-dee-da-dee-da, la-dee-la-dee-la (La-dee-la-dee-da)

(Oh, querido, eu)



Me pegou do jeito que você quer, perca ou ganhe

Dando cada pedacinho da minha confiança

Leve-me para as estrelas em asas de papel

E voaremos até chegarmos ao sol (Ooh)



Um beijo e eu estou em um sonho

Estou perdida na sua melodia

Oh, parece o paraíso quando você vai devagar

Um gostinho e estou me apaixonando profundamente

Presa em sua energia

Nunca me deixe partir



Oh, querido, eu preciso desse tipo de amor

Uma supernova brilhando no escuro

Eternamente, eu desejei a uma estrela

Então você veio

Ocupou meu coração, ocupou meu coração



Toda vez que olho em seus olhos

Eu vejo um milhão de estrelas colidindo

É só você que eu vejo no céu

Quando rezo aos céus à noite, você é a luz

Amor de supernova, nunca desista dele em seu coração

Me dê esse amor, me dê esse coração, sim

Através da escuridão, você é a luz, você é o amor

Você é o super-, super-, amor de supernova



Me dê seu amor, me dê as estrelas

Querido, venha, ocupe meu coração

Dê seu amor, dê-me as estrelas

Querido, venha, ocupe meu coração



Oh, querido, eu preciso desse tipo de amor

Uma supernova brilhando no escuro

Eternamente, eu desejei a uma estrela

Então você veio

Ocupou meu coração, ocupou meu coração



La-la-la-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la-la-la-la

(Supernova) Uma supernova

La-la-la-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la-la-la-la

Supernova



Fonte: Vagalume