De Guns N' Roses a Ed Sheeran veja turnês que tiveram uma quantidade gigantesca de shows

No mundo democrático da música há espaço para tudo. Nos dois extremos temos artistas que preferem trabalhar em estúdio, só fazendo shows quando (ou se) extremamente necessários, caso de Kate Bush, e os loucos por palco, aqueles artistas que se embarcam em uma turnê parecem não conseguir parar.



A lista abaixo não traz um ranking definitivo dos giros mais longos, apenas alguns bons exemplos de nomes que fizerma fama rodando o mundo.



Veja:



Led Zeppelin



Na teoria, em seus cinco primeiros anos, a banda fez diversas mini-turnês pela América do Norte, Reino Unido e Europa, além de duas visitas ao Japão. Na prática, eles não saíram da estrada entre setembro de 1968, tocando em pequenos salões, até julho de 1973, quando só subiam ao palco em estádios e grandes arenas. Nesse período foram cerca de 600 apresentações.



Depois, eles diminuíram bastante o ritmo. Entre 1975 e 1980, quando o quarteto chega ao fim após a morte do baterista John Bonham, o total ficou em torno de 100 apresentações.



Clique para ver no Vagalume



Bruce Springsteen



Bruce sempre gostou do palco e de fazer shows longos. Suas turnês também são épicas, mesmo nos dias de hoje, quando ele já está com 75 anos. O giro que divulgou o blockbuster "Born In The USA", teve 156 concertos entre 1984 e 1985.



Clique para ver no Vagalume



Guns N' Roses



A turnê de divulgação dos dois volumes do álbum "Use Your Illusion" começou no Rock in Rio em janeiro de 1991, quando os discos ainda não tinham saído, e só foi terminar em julho de 1993. No total foram 192 concertos, e não surpreende que a banda tenha entrado em colapso logo em seguida.



Clique para ver no Vagalume



Metallica



Enuanto o GNR estava na estrada, o Metallica também corria o mundo divulgando o "Black Album" - as duas bandas chegaram a se encontrar em uma "turnê dentro da turnê" conjunta. Entre agosto de 1991 e julho de 1993, a banda de metal subiu ao palco incríveis 295 vezes.



Após menos de um ano, os quatro decidiram que já estava na hora de voltar e agendaram mais 51 concertos.



Clique para ver no Vagalume



Ed Sheeran



O formato banda de um homem só obviamente facilita a circulação de Ed Sheeran pelos palcos do mundo. O ruivo se aproveita dessa vantagem para sempre que possível botar o pé na estrada.



Até o momento, o giro mais pesado foi o da turnê "÷ ". No total foram 270 concertos entre março de 2017 e agosto de 2019, que fizeram dela mais atendida e lucrativa de todos os tempos. Foram quase 9 milhões de pessoas pagando ingresso e 776 milhões de dólares de faturamento.



Clique para ver no Vagalume



Fonte: Vagalume