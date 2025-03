De surpresa, The 1975 lança álbum ao vivo. Ouça "Still… At Their Very Best"! Disco celebra a confirmação da banda como headliners do Glastonbury Festival Vagalume|Do R7 09/03/2025 - 15h44 (Atualizado em 09/03/2025 - 15h44 ) twitter

De supresa, o The 1975 lançou um álbum ao vivo. 'Still... At Their Very Best', já pode ser ouvido nas plataformas de streaming e, em breve, ganhará uma edição em vinil triplo. O lançamento chega logo depois da banda ter sido anunciada como headliners do Glastonbury Festival de 2025.



Gravado em Manchester, cidade natal da banda, em fevereiro do ano passado, o disco tem 30 faixas e mais de duas horas de duração.



A "Still... At Their Very Best Tour" teve 60 shows na América do Norte e Europa e marcou a primeira década do grupo que se prepara para entrar em nova fase.



Ouça:



Fonte: Vagalume