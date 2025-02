Defesa de Diddy diz que acusações são "sexistas e puritanas" e que atos nas festas foram consensuais Advogados do músico afirmam que vídeos das chamadas "Freak Offs" mostram que não há "menores de idade ou qualquer indício de coação... Vagalume|Do R7 15/01/2025 - 10h46 (Atualizado em 15/01/2025 - 10h46 ) twitter

Um novo documento judicial apresentado pela equipe de advogados de Sean "Diddy" Combs (Foto: AFP) argumenta que os vídeos mencionados no caso contra o empresário musical confirmam que os encontros sexuais, ocorridos nas festas "Freak Offs", foram consensuais. De acordo com a People, a defesa ainda classificou a acusação da promotoria como "sexista e puritana". No mesmo pedido, foi solicitado que as cópias dos vídeos, apontados pelos promotores na acusação contra o fundador da Bad Boy Records, sejam entregues à equipe de defesa.



De acordo com o processo, "não existem câmeras ocultas, orgias, outros famosos envolvidos, túneis secretos, menores de idade ou qualquer indício de coação ou violência". O texto ainda reforça: "Longe das descrições sensacionalistas do governo, os vídeos mostram adultos envolvidos em relações consensuais, e nada mais".



Atualmente, Sean "Diddy" Combs enfrenta acusações federais que incluem tráfico sexual, extorsão e transporte com fins de prostituição, baseadas em um indiciamento de setembro de 2024. Ele se declarou inocente. O caso gira em torno das supostas "freak offs", que, segundo os promotores, seriam elaboradas performances sexuais nas quais participantes teriam sido forçados ou coagidos a participar, incluindo homens contratados para serviços sexuais e mulheres.



A mais recente defesa apresentada afirma que não houve coerção e que todas as atividades sexuais ali registradas foram consentidas. Além disso, os advogados alegam que as acusações promovem estereótipos sexistas de "vulnerabilidade feminina e falta de autonomia".



Atualmente, Sean "Diddy" Combs permanece preso no Brooklyn, em Nova York, após ter seu pedido de fiança negado pela terceira vez. A justiça decidiu pela negativa devido ao risco de que o empresário pudesse interferir no testemunho de pessoas ligadas ao caso. O julgamento está marcado para ocorrer em maio.



Fonte: Vagalume