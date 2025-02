Após apoiar Diddy e se declarar n*zista, Kanye West diz que Elon Musk parou de segui-lo no X "Não sei quanto tempo ficarei no Twitter", disse o rapper Vagalume|Do R7 09/02/2025 - 16h45 (Atualizado em 10/02/2025 - 08h13 ) twitter

Kanye West segue agitando o X (Twitter) com as suas postagens, neste final de semana. Depois de uma sexta-feira (7) maluca, quando fez uma série de declarações absurdas, “Ye” começa a sentir as reações agora.Recapitulando: Kanye retornou ao X (Twitter) pedindo a soltura de Diddy, músico que está preso por uma série de crimes chocantes. Em seguida, ele continuou criando polêmicas ao se declarar nazista e racista.Alguns fãs fizeram piada com a situação, mas a maioria se mostrou bastante preocupada, muitos dizendo que “desistiram” de defender o músico.O resultado dessas ações começou a aparecer ainda neste final de semana. O próprio Kanye revelou que o dono do X (Twitter), Elon Musk, parou de segui-lo na rede social.“Elon parou de me seguir, então não estou certo de quanto tempo seguirei aqui no Twitter (X)”, escreveu em um post. Em seguida, ele fez uma série de postagens com vídeos de conteúdo adulto. Esses clipes ainda não foram bloqueados, mas deixaram os seguidores bastante preocupados.“Tirem o telefone dele”, “encontre Deus” e “Por favor, diga que você foi hackeado” foram algumas das mensagens deixadas em sua conta.Fonte: Vagalume