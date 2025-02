Depois de lançarem hits como "Titanium", David Guetta e Sia confirmam nova parceria Dj francês e cantora australiana gravaram nova colaboração, que chegará em março Vagalume|Do R7 26/02/2025 - 23h45 (Atualizado em 26/02/2025 - 23h45 ) twitter

Uma das parcerias de maior sucesso da música pop nos últimos anos, o Dj David Guetta e a cantora Sia planejam o lançamento de uma nova música juntos. Pelas suas redes sociais, o francês contou mais sobre a novidade para os seus seguidores.



Na legenda do vídeo, Guetta escreveu: "É tempo de abrir um novo capítulo em nossa colaboração, Sia".



"Pessoal, isso é tão louco. Sia e eu estamos trabalhando juntos. Sempre foi uma conexão especial desde "Titanium", entre nós", declarou-se o Dj.



E para a alegria dos fãs do duo, os encontros entre os dois artistas foram bastante produtivos. "Nós já fizemos algumas canções".



O título da primeira música produzida e a ser lançada por Guetta e Sia é "Beautiful People". A canção foi "vazada", pois Guetta chegou a tocá-la em um set ao vivo anos atrás, porém não era a versão finalizada da faixa.



"Nós conseguimos (finalizar a canção), finalmente", contou o Dj.



O single chegará nas plataformas de streaming no dia 7 de março. O pre-save já pode ser feito aqui.



Juntos, Guetta e Sia gravaram grandes sucessos como "Titanium", "She Wolf (Falling To Pieces)" e "Flames".



O Dj divulgou um pequeno trecho de "Beautiful People". Ouça abaixo:



Fonte: Vagalume